Cantor que ficou com ex de Eduardo Costa dá queixa contra sertanejo por ameaça

Ex-afilhado musical do sertanejo Eduardo Costa, o cantor Clayton Lemos, da dupla com Romário, registrou boletim de ocorrência na delegacia contra o antigo amigo. Clayton diz que sofreu ameaças de Eduardo e por isso resolveu procurar a polícia.

A relação entre os dois ficou ruim depois que Clayton começou um relacionamento com Victória Villarim, ex-noiva de Eduardo. Embora Eduardo e Victória tenham terminado o noivado em maio, o sertanejo segue pagando uma mesada de R$ 10 mil à ex. O valor deve continuar a ser pago, em comum acordo, até março do ano que vem.

Segundo o colunista Leo Dias, do Uol, Eduardo começou a desconfiar que os dois mantinham uma relação quando notou que Victória ia sempre às festas da família de Clayton, embora aos olhos de todos eles não fossem tão próximos. Eduardo então colocou um amigo na cola dos dois e confirmou que eles estavam ficando.

O sertanejo ficou calado, de início, para ver quem seria seu amigo que iria contar do que encarou como uma traição de Clayton. Ele se sentiu, na verdade, duplamente traído, porque além da amizade ele tem também uma relação profissional com o outro, chegando a investir na música dele.

A assessoria de imprensa de Eduardo negou que ele tenha feito qualquer ameaça a Clayton. Na época que o romance entre Clayton e Victória veio à tona, Eduardo divulgou nota afirmando que a traição de amigo doi mais.

"A pior traição é a de um amigo, não por todo o investimento que fiz do meu bolso, mas pelo carinho, respeito e dedicação que damos a pessoas que amamos, porque amigo é um amor que você escolhe, não faz parte de nenhum pacote. A Victoria tem todo direito de seguir a vida dela, com quem ela quiser e se sentir feliz. Mas fico pensando em quais eram as reais intenções da pessoa que eu chamei de amigo", disse.