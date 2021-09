Cantor R. Kelly é condenado por tráfico sexual de menores

Robert Sylvester Kelly, conhecido como R. Kelly, foi condenado em julgamento em um tribunal federal de Nova York (EUA), nesta segunda-feira (27), pelo crime de tráfico sexual de mulheres e de menores de idade.

O cantor de 54 anos enfrentou nove acusações, sendo considerado culpado pela exploração sexual de crianças, sequestro, abusos sexuais e suborno, de acordo com o júri formado por 12 pessoas.

Em 2008, o cantor já havia passado por um julgamento sobre pornografia infatil, mas foi considerado inocente dos crimes listados.

No atual julgamento, que durou cinco semanas, R. Kelly foi apontado como o líder de um esquema ilegal que recrutava mulheres e menores de idade para atividades sexuais e produção de pornografia. As informações são do UOL.

A sentença ainda não foi definida, mas uma audiência foi marcada para o dia 4 de maio de 2022. O cantor pode acabar sendo condenado a décadas na prisão.