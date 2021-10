Cantor sertanejo Daniel Viola, de 19 anos, morre vítima de tumor cerebral

O cantor Daniel Frandolozo, de apenas 19 anos, morreu esta semana após travar uma luta contra um tumor cerebral. Usando o nome artístico Daniel Viola, o jovem, que era bastante conhecido na cena sertaneja de Cuiabá (MT), chegou a ficar internado em coma, mas não resistiu. A doença foi diagnosticada em maio deste ano. Viola foi velado e sepultado nessa quarta-feira (27).

O rapaz fazia shows pela cidade, tocando moda de viola, de onde saiu seu apelido.

O caso de Daniel Viola chegou a motivar uma vaquinha digital feita por amigos, a fim de custear uma cirurgia para remoção do tumor. Porém, a biópsia mostrou que se tratava de um câncer bastante agressivo.

O câncer se espalhou e o artista foi obrigado a interromper a carreira, chegando a ficar praticamente sem movimentos, embora consciente. Os médicos não conseguiram retirar o restante do tumor em uma segunda cirurgia, apesar da ajuda de amigos e familiares. Com informações do portal ND+.