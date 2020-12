Cantor Ubirany, do grupo Fundo de Quintal, morre de covid-19 no Rio

O cantor Ubirany Félix do Nascimento, do Fundo de Quintal, morreu nesta sexta-feira (11) vítima de covid-19, no Rio de Janeiro. Ele tinha 80 anos.

Ubirany foi quem introduziu o repique de mão no mundo do samba, algo que ficou bastante identificado com o Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores. O grupo divulgou nota lamentando a morte do "nosso querido Ubirany". Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Em abril, outro integrante do grupo, o cantor Sereno, também teve covid-19, mas ficou bem e não chegou a ser hospitalizado.

Leia a nota do Fundo de Quintal:

"É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, o 'nosso querido' Ubirany, aos 80 anos de idade.

O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19.

A assessoria informará, posteriormente, questões sobre velório e sepultamento do sambista. Pedimos respeito ao luto de amigos e familiares, que se manifestarão em momento oportuno e espontâneo"