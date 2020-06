Cantor vira meme ao chegar de charrete em live e cavalo o levar embora

O cantor Flávio Brasil passou por uma situação inusitada ao vivo durante uma tranmissão pelo YouTube. Ele preparou toda uma entrada diferente para sua live, mas acabou dando errado. O sertanejo de Planaltina, no Distrito Federal, chegou para apresentação em uma charrete. Mas um detalhe acabou estragando tudo: o cavalo não parou, se assustando com o início na música.

O animal acabou puxando a charrete com o cantor em cima antes dele poder fazer sua descida e entrada no cenário. Em tempo real, o público viu Flávio tentar conter o cavalo enquanto dava início à música e acabar sumindo, levado pelo bicho. A imagem viralizou nas redes sociais.

Alguém tem notícias do cantor Flávio Brasil? pic.twitter.com/zuPMXouI4a — Leonardo Hammey (@leohammey) June 10, 2020

Flávio acabou conseguindo voltar para o cenário do show. "Rapaz, ninguém tava do meu lado para saber o que eu passei para frear aquele cavalo. E o bichinho endoidando naquele campo, e eu pulando igual a um doido. E eu 'meu Deus do céu, tem uma live acontecendo'", explicou.

No Instagram, ele demonstrou bom humor com os memes e piadas."Tive que postar já de cara o meme, viralizado da charrete a carroça com o cavalo Curió, deram um show na live solidária Flávio Brasil na Roça. Foram tantos memes com textos comédias engraçados que faz rir só de ler".

Apesar do incidente, o sertanejo celebrou a live. Ele afirmou que não tinha nem 900 inscritos no canal quando planejou a apresentação e acabou conquistando milhares de visualizações graças à cena, além de arrecadar 12 toneladas de alimentos.