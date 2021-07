Cantora baiana Lanna Rizzi morre aos 26 anos de covid-19

A cantora e compositora baiana Lanna Rizzi morreu, nesta quinta-feira (29), aos 26 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

“É com muita dor e com o coração despedaçado, que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu as sequelas do vírus e se foi nessa manhã. Nossa família agradece todo o carinho, as orações e as energias positivas enviadas todo esse tempo. Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles cometidos por essa doença traiçoeira”, diz o comunicado oficial.

O sepultamento foi realizado hoje à tarde, no Cemitério Jardim da Saudade 1, em Ipiaú, no interior do estado.

Lanna era presença frequente em Salvador, onde sempre se apresentava entre amigos e em pequenas confraternizações.

