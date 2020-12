Cantora Cecília Beraba lança primeiro single, 'Exu'; escute

A cantora Cecília Beraba lançou o single Exu, com letra e música de sua autoria, na sexta-feira (4), em todas as plataformas digitais. A canção tem participação da amapaense Patrícia Bastos e é a primeira a ser lançada do que será o primeiro disco da artista, com previsão de sair em janeiro. Antes, no próximo dia 18, sai o novo single, Omolu.

Escute:

Cecília celebrou o lançamento em suas redes sociais. "Saiu Exu, esse single pensado para ser uma oferenda para aquele Orixá que deve-se saudar antes de tudo", escreveu Ela agredeceu os músicos que participaram da gravação - Glauber Seixas, nas guitarras e violão e Antonio Guerra no piano, o percussionista e baterista Thomas Harres e Leo Moreira, responsável pela mixagem. A capa do single é uma pintura feita por Milton Ribeiro.

"A participação especialíssima foi feita pela generosa e genial Patricia Bastos. Nós não nos conhecíamos mas eu resolvi ser cara de pau de convida-lá para cantar comigo essa música porque desde o instante que a compus que só pensava na voz de Patrícia para cantá-la.", explicou. "Obrigada Patricia por ser essa maravilha de pessoa que ilumina tudo com a riqueza de seu canto primoroso. Espero ter oportunidade de retribuir esse imenso presente que me deu",