Cantora de 27 anos morre ao ser atingida por carro desgovernado em Itabuna

Um trágico acidente ocorrido em Itabuna tirou a vida da cantora e engenheira Tâmara Matos, de 27 anos. Ela foi atingida e arrastada por um veículo que desceu desgovernado de uma garagem, no bairro Santo Antônio, em Itabuna, nesta quarta-feira (2). Tâmara também era servidora da prefeitura de Itabuna, e trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

O acidente aconteceu pouco depois do meio dia. Tâmara e uma amiga passavam pela calçada quando o carro saiu em alta velocidade da garagem, atingindo as duas. A violência do impacto foi maior em Tâmara. Ela foi arrastada pelo veículo por alguns metros e depois ficou presa embaixo do carro. As amigas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), e encaminhadas ao Hospital Calixto Midlej Filho. A morte da cantora foi constatada na unidade de saúde.

Tâmara estava no início da carreira. Ela tocava em bares, além de usar as redes sociais para divulgação do trabalho. A morte precoce abalou amigos e fãs.

De acordo com a TV Bahia, a mulher que conduzia o veículo já foi identificada pela Polícia Civil. A identidade não foi revelada.