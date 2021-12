Cantora de funk é agredida por ex-companheiro; homem é preso em Fortaleza

Uma cantora de funk foi agredida por um um homem de 35 anos, com quem manteve um relacionamento. Ele foi detido pela Polícia Civil pelo crime de lesão corporal dolosa. A prisão aconteceu no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, na quinta-feira, 16.

A investigação mostrou que a cantora, uma mulher de 20 anos, relacionou-se com o homem durante o período de dois meses, até que ele a agrediu com socos. Diante da agressão, a vítima resolveu se separar, mas o indivíduo não aceitava o fim e começou a ameaçar a artista com ligações, chamadas de vídeo e mensagens.

Com as investigações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado pela Polícia Civil. A Justiça expediu o mandado, que foi cumprido pela manhã. O indivíduo foi indiciado por lesão corporal qualificada em razão do gênero, conforme previsto no Código Penal, no artigo 129, paragrafo 13.

Reportagem originalmente publicada em O Povo