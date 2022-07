Cantora diz que foi expulsa de show por não mandar 'alô' para prefeito; veja vídeo

A cantora Tayara Andreza teve seu show interrompido, na noite desse sábado (2), em Tracunhaém, no interior de Pernambuco. A artista diz que foi expulsa do palco porque não mandou 'alô' para o prefeito da cidade, Irmão Aluizio (PL).

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver Tayara no palco informando que teria que encerrar o show por exigência da prefeitura. "Que eu saiba eu fui contratada para cantar, não para ficar mandando alô. Aí o prefeito ou sei lá quem ficou p*** porque eu não estava mandando alô e pediu para encerrar", diz ainda no palco.

ABSURDO! Cantora Tayara Andreza é expulsa do palco por não mandar “alô” para o prefeito em Tracunhaém. pic.twitter.com/3L5oEseluw — Brega Bregoso (@BregaBregoso) July 3, 2022

A artista sensação do brega na região saiu indignada do palco e a revolta se estendeu em meio ao público que não gostou nada de perder a atração.

No Instagram, Tayara ainda comentou mais sobre o assunto. "Não quiseram me me liberar para o camarim, foi um inferno. Ainda foram para cima dos meus músicos para bater neles. A polícia teve que intervir", conta. Ela ainda acrescenta que sua banda foi agredida com spay de pimenta pela equipe da prefeitura e que até tentaram agredí-la.

Até o momento, a prefeitura de Tracunhaém não se pronunciou sobre o ocorrido.