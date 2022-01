Cantora e atriz, Maria estará no Camarote do BBB

A atriz e cantora Maria, de 21 anos, é mais uma participante confirmada no Camarote do Big Brother Brasil 22. Ela nasceu em Vitória Nascimento Câmara, na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Desde os 3 anos, Maria sonhava em ser artista. Com 7, começou a fazer teatro e, aos 12, descobriu, através dos amigos, que cantava. Aos 17, conheceu o sucesso ao ser convidada para gravar uma música no projeto de rap Poesia Acústica 2.

O vídeo da canção “Sobre nós” explodiu e já bateu a marca de 546 milhões de visualizações. “Foi um tiro no escuro que ninguém esperava. É um número absurdo, chega a assustar. Da noite para o dia, fiquei conhecida no país inteiro”.

Após a trajetória no teatro começar a dar frutos, Maria ganhou um papel de destaque na novela “Amor de Mãe”: a jovem extravagante Verena, casada com o vilão Álvaro (Irandhir Santos).

“Começar em uma novela das 9 não é fácil. Eu não tinha experiência com audiovisual, a não ser em clipe. Foi um presente. Eu amadureci muito como atriz e pessoa. Aprendi todos os dias observando aqueles atores”, conta.

Maria revela que sua ficha ainda não caiu. “Não consigo imaginar como vou estar diante de certas situações. Ao mesmo tempo que conheço meus limites, tenho diferentes reações. Posso ser muito calma ou muito barraqueira”. Solteira, está aberta ao que o confinamento lhe propuser. “Não estou com foco de ficar de casal, mas beijar umas bocas em festa”.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.