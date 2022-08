Cantora e namorado morrem em batida de carro em São Paulo

A cantora Monielly Beatriz Santos Vieira, de 20 anos, e o namorado, Roni Luiz da Silva, de 25, morreram em um acidente de carro na noite da última segunda-feira (29), no interior de São Paulo. Ela era vocalista do grupo Bonde do Barão e já abriu abrir shows de duplas como Munhoz e Mariano e Rio Negro e Solimões.

Segundo a Polícia Civil informou ao UOL, Monielly estava no carro dirigido pelo namorado quando o veículo bateu na lateral de um caminhão. A cantora e o namorado ficaram presos nas ferragens e morreram no local.

O motorista do caminhão, que pertence a uma usina de cana-de-açúcar, fez o exame do bafômetro e não apresentou sinais de embriaguez. A polícia ainda não sabe o que pode ter provocado a batida.

Os corpos de Monielly e Roni foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foram liberados.

O cantor e tecladista Fernando Ferreira Barbosa, parceiro de Monielly no Bonde do Barão, lamentou a morte da amiga.

"Ela cantava desde os 15 anos com a gente. Era uma menina sonhadora, alegre e sempre com alto astral. Ela amava cantar e tinha muitos sonhos", disse.