Cantora gospel Amanda Wanessa sofre grave acidente de carro em Pernambuco

A cantora gospel Amanda Wanessa, 33 anos, sofreu um grave acidente de carro na tarde desta segunda-feira (4). De acordo com as informações iniciais, a colisão com um caminhão aconteceu no município de Barreiros, na Zona da Mata do Estado.

Nas redes sociais, amigos da cantora relataram que Amanda precisou ser encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital no Recife. Eles afirmam que, por conta da colisão, Amanda sofreu múltiplas fraturas.

A cantora estava dirigindo o carro que acabou colidindo com um caminhão. Amanda estava acompanhada do pai e da filha. Imagens do acidente mostram que o carro dela foi o mais afetado com a batida. Amanda Wanessa teria sido retirada das ferragens do veículo. A filha da cantora quebrou o braço, enquanto o pai sofreu com escoriações leves.

Amanda Wanessa é natural de Palmares, na Zona da Mata de Pernambuco, e começou a cantar com apenas 11 anos de idade. Contratada pela gravadora gospel MK Music, Amanda é conhecida como um dos sucessos da música gospel. Ela é membro da IEADPE Templo Central, no Recife. A cantora é casada com o produtor musical e diretor de vídeo, Dobson Santos, com quem tem uma filha chamada Mel Mendes.

As informações são do Jornal do Commercio