Cantora gospel Fabiana Anastácio morre aos 45 anos por coronavírus

Morreu na madrugada desta quinta-feira (4), em São Paulo, a cantora gospel Fabiana Anastácio. Segundo o portal R7, a evangélica estava na UTI após ter sido diagnosticada com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Fabiana fazia parte do grupo de risco por ser diabética, hipertensa e obesa, o que fez com que a doença evoluísse rapidamente.

A confirmação da morte foi feita pelo irmão de Fabiana no Instagram. Felipe comentou que ao longo do dia dará mais informações a respeito do caso. "Deus decidiu levar, nossa irmã e segunda mãe (Fabiana Anastácio Nascimento) para seus braços", escreveu.

Fabiana cantava em igrejas desde criança, mas só gravou o primeiro disco em 2012. O projeto, intitulado Adorador 1 foi um sucesso no meio gospel e a catapultou para a fama.

Em 2015, ela lançou Adorador 2, e continuou a viajar para se apresentar em igrejas e eventos religiosos. Ela deixa três filhos e o marido, Rubens Nascimmento, com quem era casada há 22 anos.