Cantora Maiara desabafa após problema em voo: 'Foi um susto'

A cantora Maiara falou sobre o susto que levou depois que o avião em que estava precisar fazer um pouso de emergência em Florianópolis (SC). O caso foi na noite da terça e a sertaneja comentou a situação ontem, em uma live pouco antes de um show em Barretos (SP).

O avião teve que desviar a rota depois que uma ave atingiu a turbina do motor. Ninguém ficou ferido.

"Maiara já começou 2022 no susto. Altas emoções", disse a irmã da cantora, Maraisa, em tom de brincadeira. "Passei um sustinho em um voo. Entrou um pássaro na turbina. Graças a Deus deu tudo certo. Realmente foi um susto, mas Deus é bom demais", acrescentou Maiara.

A cantora agradeceu o carinho dos fãs e as mensagens que recebeu depois que a notícia foi divulgada. "Quero agradecer a todos que se preocuparam e mandar um beijo para os nossos fãs que oraram por mim. Vai dar tudo certo. Deus sabe de todas as coisas", disse.

O voo da Latam saiu de Navegantes (SC) e iria para Congonhas (SP), mas teve que parar em Florianópolis por conta do problema. Os passageiros foram acomodados em outro avião para dar sequência à viagem.

Show em Barretos

Na noite de ontem, Maiara e Maraisa fizeram um show beneficente em Barretos que seria, originalmente, feito pela cantora Marília Mendonça. As irmãs assumiram o compromisso da amiga, que morreu em acidente de avião no início de novembro.

"Obrigada Hospital de Amor por nos dar a honra de cumprir o show da nossa gigante Marília Menodnça, que hoje arrecadou sozinha mais de 800 mil reais para o hospital! Mulher generosa que sempre servirá de inspiração para nós! Nunca pensou só nela... Pensando sempre no bem estar de todos! Maravilhosa... Que saudade e que orgulho de você! Obrigada a todos que ajudaram. Senti uma energia incrível no palco, um amor inexplicável", escreveu a cantora nessa madrugada, após o show.

Maraisa também comentou a apresentação nas redes sociais. "O show que aconteceu hoje em Barretos era um compromisso da Marília, era vontade dela fazer o primeiro show do ano em prol do hospital de Amor de Barretos. Hoje nós viemos aqui pela nossa amizade, nosso legado, e pra fazer esse evento acontecer…", escreveu. "Mais uma vez eu vejo a generosidade da minha amiga, a sua grandiosidade, e hoje ela ajudou em uma arrecadação de $800 mil para o hospital, e nós só viemos aqui fazer o nosso papel, de concretizar e ajudar as pessoas, foi um dia incrível, um dia lindo!", acrescentou.