Cantora Vanusa morre aos 73 anos em casa de repouso em Santos

A cantora Vanusa morreu na manhã deste domingo (8) em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo, onde vivia há cerca de dois anos. Ela sofreu uma insuficiência respiratória e não resistiu. Ela deixa três filhos.

Um enfermeiro da casa notou por volta das 5h30 que Vanusa não tinha batimentos cardíacos. Chegaram a chamar uma equipe de socorro, que constatou que ela já estava sem vida.

No sábado, ela recebeu visita da filha mais velha, Amanda, e passou o dia bem. Segundoa a família, ela cantou, brincou e comeu bem. Apesar disso, vinha com problemas de saúde e de agosto a setembro chegou a ficar internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, também em Santos, por conta de uma pneumonia. A cantora já sofria com um estágio avançado de uma demência semelhante ao mal de Alzheimer,

Rafael Vannucci, filho da cantora, está viajando para tratar do enterro da mãe e ainda não há informação sobre quando ele vai acontecer, segundo a assessoria.

Vanusa nasceu em Cruzeiro, interior de São Paulo, em 22 de setembro de 1947, mas passou a infância na cidade mineira de Uberaba. Ela lançou mais de 20 discos ao longo da carreira, vendendo mais de 3 milhões de cópias.

Começou a carreira musical aos 16 anos, no grupo Golden Lions. Depois, foi levada para a TV Excelsior, onde estreou na TV nos anos 1960. Fez parte do humorístico Os Adoráveis Trapalhões. Também participou de edições do programa Jovem Guarda, na Record.

Na década seguinte, estourou com vários sucessos nas paradas musicais, como "Mudanças", "Manhãs de Setembro", "Sonhos de um Palhaço" e "Paralelas".

A cantora viveu fora dos holofotes depois dos anos 2000. Em 2009, ressurgiu com um vídeo viral de um momento em que desafinou ao cantar o Hino Nacional na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na época, atribuiu os erros ao remédio contra labirintite que tomava. Depois, teve outro episódio de esquecimento de letra, que já pareciam indicativo da doença que a acometeria.

Piora na saúde

Em 8 de setembro, Vanusa foi hospitalizada no Complexo Hospital dos Servidores, em Santos, com problemas respiratórios e retenção de líquidos. Depois de quatro dias internada, ela foi transferida para a UTI, por medida de segurança. Ela respirava com ajuda de oxigênio, mas não estava entubada.

Ao comunicar a internação da mãe, Rafael pediu em uma rede social mais "empatia neste momento, e não julgamentos", em meio a boatos de que a cantora estava muito debilitada. Também esse ano, a filha Aretha revelou que a mãe tinha um problema similar ao Alzheimer.

Vanusa deixa três filhos: Amanda, Aretha e Rafael.