Cão é enrolado em cobertor e queimado em São Paulo

Um cão da raça pitbull foi resgatado após ser queimado em Limeira, no interior de São Paulo. O caso aconteceu nesta sexta-feira (16), mas ainda não há detalhes sobre o crime. Um morador que viu o fogo e ouviu os latidos e gemidos do cachorro, jogou um balde de água para apagar as chamas, e, em seguida, acionou uma ONG de proteção a animais para resgartar o cachorro. De acordo com os protetores, o animal foi enrolado em um cobertor antes de ter fogo ateado ao corpo.

(Foto: Divulgação/ Alpa)

O pitbull, que recebeu dos voluntários o nome de Titan, foi resgatado e levado para um hospital veterinário em estado grave. O autor dos maus-tratos não foi localizado. O pitbull estava com muitos ferimentos nas costas, no rosto e nas patas.

"Quando cheguei estava aos gritos, berrava demais. Acreditamos que ele foi vítima de maus-tratos ou alguém quis se desfazer dele", disse a presidente da Associação Limeirense de Proteção aos Animais (Alpa), Cassiana Fagoti. Segundo ela, Titan está com rins comprometidos e sangue na urina. "Estão fazendo tudo oque é possível para recuperá-lo", afirmou. Ela informou ainda que deve registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.