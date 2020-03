Cão enterrado vivo é salvo após cadela chamar ajuda em SC; veja vídeo

Foto: Reprodução

Um cachorro foi salvo da morte após ser ajudado por uma cadelinha na cidade de Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina, no último sábado (29). De acordo com o site NSC Total, o doguinho foi enterrado vivo na areia, e ficou somente com parte da cabeça para o lado de fora.

Quem sinalizou onde ele estava foi a cadela, que conseguiu alertar voluntários sobre a localização do coleguinha. Os humanos conseguiram abrir o buraco e retirar o animal, que chegou a se urinar de emoção após o resgate.

Nesta segunda-feira (2), integrantes da Organização Protetora dos Animais (OPA) da cidade registraram um boletim de ocorrência sobre o caso.

Um vídeo divulgado por um dos membros da organização mostra o cão preto com caramelo, de porte médio, que ainda não tem nome, ainda tremendo de medo após ser retirado do buraco.

O animal foi encaminhado para o canil da organização e iria para adoção, mas segundo a presidente da OPA, Mila Duarte, ele está sob os cuidados de veterinários voluntários e deve se tornar o mascote da organização.

“Um dos voluntários ouviu o gemido, viu a cachorrinha cavando, tentando salvar o amigo. Uma outra voluntária ajudou a tirar o cão, que tinha sido enterrado vivo”, contou Mila ao NSC Total.

O homem que encontrou o animal está na fila para dar a ele um novo lar, mas a presidente da OPA diz que ele deve se tornar o mascote da organização.