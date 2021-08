Cão farejador ajuda a encontrar maconha em ônibus em Vitória da Conquista

Um ônibus de viagem foi parado na manhã desta quinta-feira (5) no km 830 da BR-116, na região de Vitória da Conquista, durante uma inspeção da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No bagageiro do veículo, foi encontrada uma mala que continha 676 gramas de maconha. Um cão farejador ajudou a identificar a droga.

O cão K9 Kaleu, indicou aos agentes a presença de substância ilícita em uma das bagagens, que pertencia a uma mulher de 32 anos. Questionada, ela informou que estava de mudança e que levaria a maconha para Aracaju (SE).

Presa em flagrante, a mulher e as apreensões foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista. Ela responderá por crime de tráfico de drogas.