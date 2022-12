Cão farejador encontra 72 Kg de maconha durante abordagem a ônibus na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (01), 72 quilos de maconha durante fiscalização com foco no combate à criminalidade no KM 830 da BR 116, município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O fato aconteceu durante abordagem a um ônibus. Ao iniciar os procedimentos de fiscalização nas bagagens, o cão K-9 Kaleu sinalizou que dentro de 3 volumes havia odor de drogas. Ao ser verificado o conteúdo dos pacotes, foram encontrados 78 tabletes de maconha.

O motorista informou que os volumes foram despachados na cidade de São Paulo (SP) e tinham como destino final a cidade de Aracajú (SE).

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos legais cabíveis.