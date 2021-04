Caos e demora: trânsito fica congestionado na região da Avenida ACM

O trânsito na Avenida ACM está congestionado desde o início da tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Transalvador, houve um incidente com um homem no Viaduto Raul Seixas, o que provocou lentidão na região.

O engarrafamento ficou nos dois sentidos da via, nos arredores do Hiperposto. A saída da ACM na região do Itaigara também ficou lenta, entre outros pontos de retenção, que chegou até a Bonocô.

Agentes da Transalvador estão no local tentando melhorar o fluxo e ajudando os carros a deixarem a entrada do viaduto, optando por outros caminhos.

A orientação é que os motoristas que puderem devem evitar a região do viaduto por conta da situação.