Capa comemora descanso e valoriza momento do Vitória na Série B

O início da era Carlos Amadeu no Vitória foi agitado. Nos últimos 15 dias, o Leão fez seis jogos, contra CRB, América-MG, Operário, Coritiba, Botafogo-SP e Vila Nova. O rubro-negro conseguiu superar bem a sequência, alcançou sete partidas de invencibilidade e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. É o 14º colocado, com 24 pontos.

Segundo o lateral Capa, o momento que o Vitória atravessa na Série B não gera surpresa nos atletas e comissão técnica. Para ele, o Leão já vinha fazendo boas apresentações.

"Surpresa, não. A gente vinha numa situação incômoda, mas sabíamos que nosso grupo tinha bastante qualidade. A gente já vinha fazendo um bom trabalho para se encaixar com o professor Loss. O professor Amadeu só fez colocar a cereja no bolo. A gente sabia que, no momento em que encaixasse, a gente ia dar uma sequência boa. Graças a Deus, não todos os jogos com uma brilhante partida, mas o importante está vindo, os resultados. A gente está conseguindo pontuar e subir na tabela", afirmou.

Depois da maratona de jogos, o Leão vai ter um descanso. O time só volta a entrar em campo no dia 14, quando recebe o Guarani.

Tempo para Amadeu aprimorar ainda mais os seus conceitos. "É importante ter essa distância entre jogos, porque dá tempo de o professor trabalhar, a gente botar uma pulguinha atrás da orelha dele, acho que está todo mundo num nível bem alto. A gente vem tendo muitos jogadores que não tinham tempo de treinar. Era jogo, chegava de viagem, concentração e a gente praticamente não pisava no campo, na real. E isso, chega no finalzinho do jogo, você sente, falta um pouco de perna, dá uma cãibra", completou Capa.

Reforços em campo

O Vitória deve contar com os dois novos contratados diante do Guarani. O atacante Negueba e o zagueiro João Victor já estão integrados ao elenco rubro-negro na Toca do Leão. Os dois participaram do treinamento na manhã desta sexta-feira (6). O elenco ganhou folga no final de semana e voltará aos trabalhos na segunda (9).