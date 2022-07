Capacete salva vida de motociclista após acidente com ônibus; veja vídeo

Um vídeo mostrando o acidente envolvendo um motociclista e um ônibus viralizou nas redes sociais. Nas imagens, chama atenção o fato do capacete ter salvado a vida do condutor da moto. O episódio aconteceu nesta segunda-feira (18) na cidade de Belford Roxo, em Minas Gerais.

No impacto, a roda do ônibus passa em parte da cabeça do motociclista, que foi parar embaixo do transporte público. O capacete impediu que o homem fosse esmagado.

O motorista do ônibus parou o coletivo imediatamente após perceber a presença do homem embaixo da roda.

Moradores se aproximam para ajudá-lo, assim como o motorista do ônibus que vai até o homem para verificar como ele está. O motociclista parecia apenas um pouco atordoado, mas estava bem. O capacete ficou destruído.

Assista: