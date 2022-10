Capacitação gratuita para trabalhar com energia solar acontece em Salvador no dia 26              

Estão abertas as inscrições para o Aldo Revolution Salvador, evento de capacitação gratuita para os interessados em trabalhar no setor de energia solar, que vai acontecer no dia 26 de outubro, das 12h30 às 20h, no espaço Casa Salvatore, localizada no bairro do Cabula. Estão disponíveis 500 vagas para aprimorar revendedores e instaladores, além de incentivar o investimento na energia solar fotovoltaica. Para fazer a inscrição gratuita, basta acessar o site do evento.

A capacitação é uma realização da Aldo Solar, líder em soluções para a geração de energia solar no país. Essa é a quarta edição do Aldo Revolution 4.0 este ano. O setor de energia solar promete gerar mais de dois milhões de novos empregos no Nordeste nos próximos anos.

De acordo com dados da Absolar, a Bahia é o 7º maior estado do Brasil em sistemas de energia solar em geração distribuída (nos telhados das casas, empresas e pequenos comércios). O potencial do Nordeste brasileiro para energia solar é considerado excelente graças à grande incidência média diária de sol. Entre todo o território nacional, é no Nordeste que se concentra a maior capacidade instalada de usinas de energia solar. A Bahia, o Ceará e o Piauí são os três estados de maior destaque em grandes projetos utilizando esta fonte de energia limpa e renovável.

Padaria, em Itubera (Divulgação ) Pousada, em Crisopolis (Divulgação) Netinhodo Camarão, em Valença (Divulgação)

Foram mais de 265 mil geradores de energia solar instalados desde 2012 na região. Só este ano foram mais de 105 mil sistemas e em 2021 foram 94.516 sistemas instalados no Nordeste. Só em Salvador, são mais de 5.096 sistemas instalados.

O Nordeste, que já ocupa o 5º lugar no ranking mundial em produção de energia eólica, agora se prepara para ter um protagonismo ainda maior no segmento solar ao receber inúmeros novos projetos. A fonte solar fotovoltaica já corresponde a 9.1% da matriz energética e ocupa o terceiro lugar, atrás apenas da doente hidrelétrica e eólica. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apontam que a energia solar já chegou a 1.775 municípios na região.

A expectativa é que cerca de 2 milhões de empregos sejam gerados nos próximos anos no Nordeste por meio das energias renováveis. Segundo estimativas internacionais, para cada megawatt instalado de energia solar, são gerados aproximadamente 30 empregos diretos e indiretos. Portanto, estima-se que 84 mil empregos já tenham sido gerados por meio da energia solar.

Com objetivo de acelerar a geração da energia solar no município, a prefeitura de Salvador lançou no ano passado o programa Salvador Solar. O projeto estimula o uso da fonte fotovoltaica por meio de incentivos fiscais para imóveis residenciais ou comerciais que implementarem um sistema de energia solar.

Segundo a prefeitura, o programa garante gradativamente descontos de 5%, 7% e 10% conforme a quantidade de energia produzida. A iniciativa também atualiza decretos relativos ao IPTU Amarelo, e premia os consumidores de acordo com o potencial de geração energética. A meta do programa é aumentar em 50% o uso da fonte renovável até 2024, além de gerar postos de trabalho e novos negócios no mercado fotovoltaico.

Energia solar no Brasil

De janeiro ao início de setembro de 2022, conforme o levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a capacidade instalada solar cresceu 46,1% e se tornou a terceira maior matriz energética brasileira. Essa pode ser uma das soluções mais imediatas, baratas e limpas para os atuais problemas de fontes de energia no mundo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alta foi de 24,97%, chegando a se tornar o item que mais pesou no bolso no consumidor. Com capacidade para reduzir o valor da conta de luz em 95%, a energia solar garante economia imediata, além de foco no futuro do planeta e no benefício às próximas gerações. O crescente uso dessa fonte limpa e renovável já evitou que mais de 27,3 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na atmosfera.

Trazendo ao país mais de R$ 99,7 bilhões em novos investimentos, o setor foi responsável perla criação de 570,1 mil novos empregos nos últimos 10 anos no Brasil, sendo 153 mil apenas em 2021. Ao redor do mundo, o setor de energia solar fotovoltaica criou 3,4 milhões novos empregos ao longo dos últimos 10 anos.

Aldo Revolution Salvador

Os interessados em ingressar no setor de energia solar e aproveitar não só a alta de empregos, mas também os incentivos fiscais oferecidos pelo Programa Salvador Solar, terão acesso a uma grande concentração de especialistas. Será possível aprender sobre como empreender em energia solar, como se capacitar para as principais tendências do setor e para a nova legislação, além de entender profundamente sobre os painéis solares e participar de sorteios.

Para fazer a inscrição gratuita, basta acessar https://www.aldo.com.br/portais/aldo-revolution-salvador.

Sobre a Aldo Solar

Adquirida em 2021 pela Brookfield, a Aldo Solar é líder na comercialização de soluções para a geração de energia solar no país. Com 40 anos de estrada, a empresa é parceira dos maiores players mundiais do setor fotovoltaico e detém 30% de market share no mercado brasileiro.

A Aldo possui as certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, é associada à ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e participa ativamente do PNRS – Programa Nacional de Resíduos Sólidos por meio do ALDO Crazy Recicla. Com um posicionamento “Para um novo mundo, uma nova Atitude”, a ALDO se prepara para comemorar seus 40 anos de atuação em 2022, ainda mais sustentável e inovadora.