Capelinha: mulher é resgatada após deslizamento de terra deixar imóvel pendurado

Uma mulher de 50 anos precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após um deslizamento de terra que ocorreu na manhã desse domingo (9) e provocou o desabamento parcial do imóvel em que ela estava, que ficou pendurado na encosta. O imóvel fica na Travessa Candiubá, no bairro Capelinha de São Caetano.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que realizou vistoria no local após o deslizamento de terra ocorrido no início da manhã de hoje e constatou que o imóvel que se encontra pendente na encosta causa risco para outras duas casas, construídas irregularmente. No local, foi encontrado cano de água rompido em precário estado de conservação.

"Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate de moradora de 50 anos que não conseguia deixar o imóvel", informou a Codesal. A Defesa Civil informou ainda que as três famílias dos imóveis afetados estão sendo cadastradas e relocadas pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). A Codesal vai solicitar à Conder construção de acesso provisório no local. Não foi identificada a necessidade demolição dos referidos imóveis.