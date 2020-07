Capitã Lilian Nascimento é a primeira mulher comandante de CIPM, em Feira de Santana

A capitã Lilian Conceição Nascimento Almeida, de 42 anos, é a primeira mulher a assumir o comando de uma Companhia Independente da PM, na cidade de Feira de Santana. Nascida em Alagoinhas, tomou posse nesta segunda-feira (6) como comandante da 64ª CIPM. A solenidade foi realizada pelo Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) e presidida pelo coronel Luziel Andrade de Oliveira.

Bacharel em Segurança Pública pela Universidade Estadual da Bahia (Uneb), a capitã ingressou na PM aos 22 anos e se formou como tenente em 2001. Ao longo de sua carreira militar, Lilian Nascimento trabalhou nos 5º e 8° Batalhões da PM, em Euclides da Cunha e Porto Seguro, respectivamente.

A comandante da 64ºCIPM também foi auxiliar da Seção de Planejamento Operacional, no 1º BPM (Feira de Santana), chefiou o Setor de Pessoal do Departamento de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Departamento de Administração da PM e a Seção de Material e Patrimônio, no Colégio da PM de Alagoinhas.

"Quando iniciei no militarismo haviam poucas mulheres. O vestibular era muito concorrido e na minha época era tão almejado como o curso de medicina. Fico feliz em saber que posso ser espelho para muitas mulheres, um exemplo de perseverança”, comemorou a capitã. Ela ainda falou que tem como intuito somar e enriquecer a instituição “dando continuidade ao trabalho do major Garcia”.