Capital dos discos voadores, Morro de Chapéu ganha praça com óvni

Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, é famosa pelos avistamentos de óvnis. Para homenagear a fama da cidade, será inaugurada na cidade baiana a Praça do Disco Voador, nesta sexta-feira (27).

A réplica de um disco voador foi feita em 1991 pelo ufólogo Alonso Régis, um dos principais nomes da área no país, com base em um objeto que ele teria avistado aos 12 anos - hoje ele tem 81 anos. O disco tem 6,8m de diâmetro, pesa cerca de 40 toneladas e ficava na propriedade de Alonso, que é cearense de nascimento, mas foi morar em Morro do Chapéu para intensificar sua pesquisa ufológica.

No ano passado, o disco voador foi doado pelo pesquisador para a prefeitura de Morro do Chapéu, que o transferiu para o Centro da cidade e construiu uma praça para impulsionar a nova atração, que promete atrair turistas interessados em ufologia.

Considerado um dos principais sítios ufológicos de grandes atividades do Brasil, Morro do Chapéu foi a primeira cidade com registro de óvni na região, em 1892. O próprio Alonso Régis afirma que Morro do Chapéu é uma base de pesquisa que os extraterrestres selecionam na Terra. Ele já fez mais de 20 registros no Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV) sobre atividades extraterrestres no município.

A Praça Porto Cristal, onde o disco foi colocado, é uma homenagem a Alonso. Ele tem um livro e diversos artigos publicados sobre o tema e foi consultor da revista UFO. Cearense de nascimento, mas “morrense de coração”, como ele mesmo diz, escolheu viver em Morro do Chapéu por ser um local propício na captação de sinais extraterrestres.

Quando construiu a réplica do disco, em 1991, o objetivo era que a população local tivesse acesso ao estudo da ufologia, o que acabou tornando a cidade conhecida no cenário nacional pelas atividades extraterrestres.

A inauguração da praça ocorre num momento em que o tema ganha destaque no mundo após o Congresso dos EUA realizar a primeira audiência pública sobre óvnis em 50 anos. A sessão teve a presença de membros do governo e aconteceu após 11 meses da divulgação, pelo Pentágono, de um relatório com registros de 144 observações de UAPs (fenômenos aéreos não identificados, na sigla em inglês) por militares desde 2014.

Turismo

Na semana passada, a prefeitura promoveu uma ação para despertar a atenção das pessoas para a proximidade da inauguração da nova atração. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, um grupo de alienígenas aparece circulando pelo Centro da cidade. As imagens são uma montagem, mas geraram repercussão.

De acordo com a prefeita Juliana Araújo, Morro do Chapéu tem se consolidado como uma referência em turismo ufológico na Bahia e no país. Com a Praça do Disco Voador, ela diz que a ideia é ampliar esse movimento. “Milhares de pessoas vêm anualmente para Morro em busca de registro de atividades ufológicas, sem contar nas próprias pessoas curiosas que não fazem pesquisa, mas são interessadas no assunto”, afirma a prefeita.

Juliana explica que as características do município fazem de Morro do Chapéu um “prato cheio” para os pesquisadores em ufologia. “Os ufologistas dizem que o contato extraterrestre é facilitado em regiões isoladas, montanhosas, que tenham também grutas e cavernas. Morro tem tudo isso, tanto é que são dezenas de registros de óvnis no município”, conta ela.

A aparição mais famosa em Morro do Chapéu ocorreu em 30 de novembro de 1994, quando uma forte luz e uma onda de calor teriam sido registradas no município. Moradores ficaram assustados com o que pensaram inicialmente ser um avião, mas que, após a aterrissagem, perceberam se tratar de um “objeto estranho”. Na época, o caso teve repercussão nacional, inclusive com declarações de moradores que viram o óvni.