Capitão da PM é suspeito de abuso sexual contra jovem de 13 anos em Lauro de Freitas

A 34ª Delegacia Territorial (DT/Portão) investiga um abuso sexual sofrido por um adolescente de 13 anos em um supermercado na Av. Santos Dumont, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, no dia 12 de março.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é um capitão da Polícia Militar. O suposto autor já foi identificado e prestou depoimento, esclareceu a PC nesta sexta-feira (25). O militar segue em liberdade.

De acordo com informações do G1, o suspeito teria abordado o jovem - que estava no mercado com a mãe - e começado a se masturbar em cima dele. Um outro cliente percebeu a situação e começou a gritar por ajuda. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para elucidar os fatos.

A PM foi procurada para comentar sobre o assunto, mas ainda ainda não se posicionou sobre o assunto até o momento desta publicação.