Capitão do Vitória, Ewerton Páscoa está sem dor e será reavaliado

A participação do zagueiro Ewerton Páscoa no próximo compromisso do Vitória na Série C do Brasileiro ainda não é certa. O capitão rubro-negro machucou a coxa esquerda durante o primeiro tempo da derrota por 2x1 contra o Ypiranga-RS, na noite do último domingo (24), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, e precisou ser substituído por Rafael Ribeiro.

Apesar de ainda ser dúvida para o jogo contra o Manaus, sábado (30), às 19h, no Barradão, o defensor amanheceu nesta segunda-feira (25) sem dor. Ele realizou tratamento, passará por exame de imagem e será reavaliado pelos médicos do clube ao longo da semana.

Com exceção de Ewerton Páscoa, os jogadores que foram titulares contra o Ypiranga-RS, além do zagueiro Rafael Ribeiro, realizaram uma atividade regenerativa na manhã desta segunda com o fisiologista Rafael Daltro. Já os reservas treinaram finalização e confrontos em um dos campos do Atlântico FC, em Erechim.

A delegação do Vitória deixa a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, no final da tarde desta segunda e tem previsão de chegada em Salvador na madrugada de terça (26).

BAIXA

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni não poderá defender o Vitória contra o Manaus. Autor do gol rubro-negro diante do Ypiranga-RS, ele foi expulso no segundo tempo da partida que marcou a estreia dele com a camisa rubro-negra e cumprirá suspensão automática.

As opções de lateral esquerdo de ofício no elenco são Salomão, que não foi relacionado por opção técnica para as duas últimas partidas do time, e Sánchez, ex-Portuguesa-RJ, contratado na semana passada, que ainda aguarda ser regularizado.