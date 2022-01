Capitão do Vitória, Jadson dá o tom do Ba-Vi: 'Esse jogo é fundamental'

Jogador mais experiente do Vitória, Jadson vai acrescentar mais um clássico ao currículo. Na quarta-feira (2), às 19h15, o meia de 38 anos vai disputar um Ba-Vi pela primeira vez e está ansioso para que a bola role para a 4ª rodada do Campeonato Baiano, no Barradão.

"Eu acho que clássico mexe com a emoção de todos os torcedores, tem a rivalidade entre as equipes. Sendo meu primeiro clássico aqui em Salvador, na Bahia, claro que dá um pouco de ansiedade para que chegue logo a partida", admitiu o atleta, que já viveu essa emoção quando defendeu Corinthians, São Paulo e Athletico-PR.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas nossa equipe tem totais condições de fazer um grande jogo e conseguir a vitória dentro de casa, que vai ser muito importante para nós", projetou Jadson. Camisa 10 e capitão do Vitória, o meia foi titular nos três primeiros jogos do estadual. Só foi substituído no final do triunfo por 1x0 contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Na avaliação dele, a permanência em campo fez diferença para ele chegar mais inteiro ao clássico. "Eu estou me sentindo muito bem. Desde quando eu cheguei, fui muito bem recebido. Estou conseguindo ter minutagem de jogo e isso tem me ajudado para ganhar confiança com os nossos companheiros", disse Jadson, que deu ao Ba-Vi o peso que o clássico tem.

"Esse jogo é fundamental para a nossa equipe para dar confiança. Uma vitória vai nos dar confiança, vai nos dar credibilidade perante a torcida. A nossa equipe tem que ter a consciência de que esse jogo é fundamental para dar mais um passo durante o campeonato", avisou o camisa 10.

Com quatro pontos, o Vitória é o 5º colocado do Baiano. O rival tricolor soma cinco e aparece na 4ª posição. O Jacuipense é o líder e o Bahia de Feira é o vice. Em terceiro lugar está o Atlético de Alagoinhas.

NOVO TIME

Jadson será uma das novas atrações do Vitória no clássico, que entrará em campo com time bem diferente daquele que disputou os dois Ba-Vis do ano passado, quando o rubro-negro era comandado por Rodrigo Chagas. Apenas cinco jogadores que estiveram em campo contra o Bahia em 2021 seguem no elenco do Leão: Lucas Arcanjo, Mateus Moraes, João Pedro, Gabriel Santiago e David.

Dono das luvas, goleiro Lucas Arcanjo tem presença garantida no Ba-Vi desta semana, assim como o volante João Pedro. O mesmo deve ocorrer com o meia-atacante Gabriel Santiago. Expulso na derrota por 1x0 para o Jacuipense na rodada passada do estadual, o zagueiro Mateus Moares está fora do clássico e deve ser substituído por Ewerton Páscoa. David pode não estar à disposição do técnico Dado Cavalcanti já que o Vitória o negocia com o Metalist, da Ucrânia.