Capivara é resgatada após ficar presa em buraco na usina de Paulo Afonso

Uma capivara que ficou presa em um buraco nas instalações da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, no norte da Bahia, foi resgatada por um equipe de busca e salvamento do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (15ºGBM), na manhã desta quarta-feira (29).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a ação foi realizada com bastante cautela para não estressar ainda mais o animal que estava fora do seu habitat natural. A ocorrência aconteceu na usina PA- IV. Os militares utilizaram equipamentos como cambão e pulsar para o resgate.

Após a captura, a capivara foi avaliada pelos bombeiros e estava sem ferimentos aparentes, ela então foi devolvida à natureza de forma segura.