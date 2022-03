Caravana da Mulher leva serviços gratuitos para a população de Salvador

O vai e vem que costuma ser intenso na Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, ao lado do Convento da Lapa, ficou ainda mais frenético no Centro de Salvador, nesta terça-feira (8). Em razão do Dia Internacional da Mulher, a prefeitura desenvolveu uma série de ações que atraíram o público feminino e deixaram o local lotado.

Batizada de Caravana da Mulher, a iniciativa ofereceu serviços como atualização do CadÚnico; confecção do cartão SUS; inscrição no programa Primeiro Passo; vagas de emprego via Simm Mulher; inscrição no Minha Casa Minha Vida; atendimento à mulher em situação de violência doméstica; atendimento médico; atendimento odontológico; marcação de mamografia; teste rápido para HIV, hepatites e sífilis.

Serviço de atualização de CadÚnico ficou movimentado (Foto: Valter Pontes/ Secom)

As ações acontecem até às 14h. O prefeito Bruno Reis (DEM) esteve no local e discursou por alguns minutos. Ele anunciou a instituição do Programa Alerta Salvador como política pública, que estabelece ações integradas para a erradicação da violência contra a mulher, e a criação do Observatório Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. O gestor ressaltou a importância das ações oferecidas na Caravana e das atividades implementadas durante o mês de março e ao longo do ano.

"Começamos a qualificar e preparar as mulheres de nossa cidade para se inserir neste mercado onde, com certeza, também serão protagonistas. Também trazemos outras atividades de cuidado e proteção. E para isso, as mulheres da Prefeitura, cada uma em sua área de atuação, fazem algo para contribuir e desempenhar um bom papel e, assim, ajudam a mudar a vida de outras mulheres de Salvador", declarou Bruno Reis.

Bruno afirmou também que é preciso garantir às mulheres o respeito e a igualdade de direitos, e disse que o preconceito e a desigualdade social provocam sofrimento. Ele aproveitou para citar a atuação de mulheres que trabalham no gabinete e nas secretarias.

Houve também serviço de beleza (Foto: Valter Pontes/ Secom)

A caravana ofereceu ao público feminino também orientação nutricional; antropometria; orientações da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon); espaço de beleza com corte de cabelo, análise capilar, esmaltação, limpeza de pele, maquiagem e massagem; Espaço Kids, com pintura facial infantil, fantoches, brincadeiras, oficina de monotipia; além de oficinas de prevenção à violência doméstica, como montar currículo, ações do Empreendaê Jovem, comportamento em entrevista de emprego e montagem de horta em casa.

Bruno Reis ao lado da equipe feminina (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Proteção

O programa Alerta Salvador é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e entra em vigor em conjunto com a criação do Observatório Municipal da Violência contra a Mulher de Salvador.

Segundo a prefeitura, o objetivo é identificar e diagnosticar situações de violência doméstica contra a mulher; referenciar, atender, orientar e acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica, bem como encaminhá-las à rede de enfrentamento à violência doméstica da capital baiana; acolher mulheres vítimas de violência doméstica e oferecer orientação quanto à assistência psicológica, jurídica e social a essas pessoas.

Para isso, estão previstas capacitações e ações de prevenção, conscientização, ampliação das denúncias e transformação social relacionadas à erradicação da violência doméstica.