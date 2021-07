Cardi B rebate insinuação de que é paga para ouvir funk: 'Adoro'

Não é incomum ver a rapper Cardi B postando vídeos nas redes sociais curtindo música brasileira. Pode ser um sertanejo ou funk. Durante apresentação no Grammy deste ano, ela incluiu uma versão de Wap com o DJ Pedro Sampaio. Cardi também já teve colaborações com Anitta e Ludmilla.

Mas esse envolvimento da cantora americana foi questionado por MC Dricka, durante entrevista ao podcast Podpah. Ela comentou que admirava Cardi B e gostaria de ser notada por ela, mas que não pagaria por isso.

"A mulher é a braba, mas será que ela vai me notar um dia? Eu não quero pagar para ela me notar, isso é chato. Eu gosto quando as pessoas me notam", disse. O apresentador quis saber se isso acontece. "Tem. Você não sabia? É foda, mas vamos deixar em off", disse, rindo.

Na quarta (30), Cardi comentou um vídeo com trecho desse momento. Ela escreveu em português - como foi com ajuda do Google Traduro, a mensagem ficou um pouco atravancada, mas dá para entender a intenção: explicar como ela conheceu o funk de uma maneira orgânica, sem ser paga.

"Não é verdade. A primeira vez que eu ouvi uma música de funk foi quando um fã me marcou em um post de 'Onda Diferente' . Eu comecei a ouvir as duas artistas e, quando a música acabou, músicas de diferentes começaram a tocar, foi quando eu escutei as músicas de Kevin o Chris e tantos artistas", disse.

Ela disse que costuma ver as danças do funk no Youtube. "Quando você pesquisa “dança funk” no YouTube, aparece o Bonde das Maravilhas e, meu deus, eu amo tanto a música delas. Eu não sei muito sobre o funk e seus artistas e também não entendo português, mas adoro".

Depois, MC Dricka também usou o Twitter para comenta ro assunto. "Não desmereci meu funk! Pois com ele fui pra Times, me expressei de uma forma que muitos não entenderam!! se não acontecem com todos “$$” dahora! Mas comigo aconteceu obrigada de nada."