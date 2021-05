Carga de cerveja roubada avaliada em R$ 200 mil é recuperada na Bahia

Uma carga de cerveja avaliada em R$200 mil foi recuperada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) em conjunto com a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilheús), na manhã de quinta-feira (20). O comerciante que estava com o material foi preso em flagrante.

O titular da Dercarga, delegado Gustavo Coutinho, explicou que as investigações começaram após o motorista do caminhão registrar o roubo, ocorrido na BR-116, nas proximidades do município de Jaguaquara. “Iniciamos as apurações e diligências, até identificar que um dos integrantes da quadrilha teria levado a carga até Ilhéus”, informou o delegado.

O proprietário do local onde estava armazenada metade da carga foi autuado em flagrante, por receptação qualificada, na sede da Coordenadoria. “Ele confessou ter comprado as bebidas sem nota fiscal, mas um comerciante tem o dever de saber a origem do produto e exigir esse documento”, acrescentou o delegado Evy Parternostro, coordenador da 7ª Coorpin/Ilhéus.

O caminhão vazio foi localizado pela Polícia Militar, na cidade de Itabuna e será submetida à perícia. “Outros receptadores já foram identificados e as diligências continuam na região de Ilhéus para a recuperação total da carga, além da prisão dos envolvidos”, completou Coutinho.