Carga de cocaína avaliada em R$124 milhões é apreendida no Porto de Salvador

Um operação conjunta entre Receita Federal e Polícia Federal apreendeu mais de 637 kg de cocaína no Porto de Salvador. A droga estava dentro de uma carga de rolos de polímero (material usado para embalagem de mercadorias) que seria embarcada em um navio com destino final ao porto de Antuérpia, na Bélgica.



De acordo com a Receita, a droga apreendida está avaliada em R$ 124,1 milhões. A carga seria embarcada no mesmo navio onde também seriam embarcados os 244,5 kg de cocaína apreendidos pela Receita Federal, no Porto de Salvador, numa carga de celulose, na sexta-feira passada (21). O caso reforça uma constatação já feita pela Receita em reportagem publicada pelo CORREIO em fevereiro, após a apreensão de cargas de cocaína no aeroporto (meia tonelada) e outros 430 kg da droga no próprio Porto: Salvador é uma cidade de posição geográfica e logística que atraem o tráfico de drogas.

Em nota, a Receita afirmou que as duas apreensões são " resultado do trabalho incessante de inteligência da aduana, por meio de técnicas de análise e gerenciamento de risco, rastreamento de imagem e uso intensivo de tecnologia". A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que dará prosseguimento à investigação.

Essa foi a terceira apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2021 no porto de Salvador. No ano passado, foram apreendidas 6,7 toneladas de cocaína no porto da capital e mais 2 toneladas no porto de Ilhéus.