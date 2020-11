Carga de madeira transportada ilegalmente é apreendida em Senhor do Bonfim

Uma carga de 18,46m³ de madeira natival de origem ilegal foi apreendida na tarde da quarta-feira (11) em Senhor do Bonfim, na Bahia. O motorista da carreta que levava a carga ilícita foi enquadrado na Lei de Crimes Ambientais.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aobrdaram a carreta na altura do KM 117 da BR-407. O veículo estava acoplado a um semirreboque que trazia madeira já serrada e pronta para uso comercial. A carga vinha do Pará e tinha como destino Riachão do Jacuípe, já na Bahia.

Além da documentação do motorista e da carreta, os policiais pediram a documentação da carga, incluindo as autorizações ambientais devidas.

Analisando toda documentação, eles encontraram divergências com a guia apresentada, constatando que o documento já constava como recebido, ou seja, não poderia realizar nova viagem. Instrução normativa do Ibama diz que o documento deve ser usado uma única vez. A reutilização é infração ambiental.

Com isso, o motorista foi detido e liberado após assinar termo de ocorrência. O veículo e a carga foram apreendidos e disponibilizados ao Inema.