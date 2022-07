Carga de manilhas de concreto se solta de caminhão e atinge veículos em Barreiras

Uma carga de manilhas de concreto se desprendeu, caindo de um caminhão nesta quarta-feira (27), em Barreiras, no oeste baiano. Pelo menos três outros veículos foram atingidos pela carga, mas não houve feridos.

O caso, que foi capturado por câmeras de segurança, aconteceu na Avenida Benedita Silveira. Os dois carros e uma moto atingidos ficaram destruídos com o impacto.

As manilhas estavam no fundo do caminhão e soltaram quando este passou numa região da avenida conhecida como "Curva do S". Os carros e a moto estavam estacionados e sem ninguém na hora. Uma mulher na calçada observou a cena e, assustada, se apressa para dentro de um imóvel próximo.

Veja: