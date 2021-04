Carga de óleo de soja avaliada em R$ 237 mil é recuperada pela polícia

Uma carga de óleo de soja avaliada em R$ 237 mil, foi recuperada na região do Polo Apoio, município de Dias D'Ávila. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), quatro homens foram presos quando transferiam o material para outros veículos.

Eles foram localizados por equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Dias D'Ávila). Ainda de acordo com a SSP, uma denúncia anônima informou que a carga, roubada em Porto Seco Pirajá e levada para a Região Metropolitana de Salvador, ficou em um depósito e estava sendo novamente manejada para ser comercializada ilegalmente, na capital baiana.

Segundo o comandante da 36ª CIPM, major Hildegard Dantas Moura, ao chegar no local, os policiais encontraram quatro homens transferindo as 1,8 mil caixas com óleo. O oficial informou ainda que os presos foram conduzidos para 25ª Delegacia Territorial (DT) e os materiais serão devolvidos à Bunge Alimentos.