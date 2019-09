Carga de produtos da China avaliada em R$ 10 milhões é apreendida em Salvador

Uma carga de 35 toneladas de produtos falsificados, que vieram da China, com valor estimado em R$ 10 milhões, foi apreendida pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Salvador. Em peso, esta é a maior apreensão da Receita Federal na Bahia nos últimos 10 anos, trazida por uma única empresa.

Os containeres foram previamente selecionados pela equipe de vigilância aduaneira da Alfândega do Porto para verificação física, a partir de técnicas de análise de risco utilizadas pela Receita Federal. Chamou a atenção o fato de que a importadora era uma empresa de São Paulo que não possuía filial em Salvador.

(Foto: Divulgação/Receita Federal)

De acordo com informações da Receita Federal, a partir da observação das imagens em equipamentos de raio-X foi constatado que o conteúdo não correspondia ao que tinha sido declarado pelo importador.

Segundo a documentação, nos contêineres haveria apenas capas de celular. No entanto, na carga, além de outros acessórios de celular, também foram encontrados equipamentos para tratamento estético, sem autorização da Anvisa, e escovas modeladoras. Segundo informações da Receita, há fortes indícios de que os produtos são falsificados. Uma amostra dos produtos apreendidos será encaminhada para os proprietários das marcas atestarem a não autenticidade.