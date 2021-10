Carinhos da Beta: diversão e negócios que andam juntos

Tudo na vida da pequena empreendedora Roberta Rocha Lordelo, 9 anos, foi construído de forma muito carinhosa e cuidadosa. Daí o nome do negócio voltado para o artesanato criativo: o Carinhos da Beta (@carinhosdabeta). A loja virtual no Instagram e Whatsapp é compartilhada com a sócia, a mãe Carla Rocha que, mais que cumprir o papel de apoiar, incentivar e auxiliar, também descobriu um lado que não conhecia: artesã e empreendedora.

A história dessa família foi o tema do programa ao vivo Empregos e Soluções desta quarta-feira (6), na página do CORREIO no Instagram. Durante a conversa com a especialista em pequenos negócios e consultora Flávia Paixão, não teve como não se encantar com o talento de Roberta e se emocionar com a dupla de empreendedoras, que mostraram como os negócios são capazes de estreitar os laços de afeto.

Mãe e filha descobriram no artesanato criativo uma forma de aprender coisas novas e garantir uma renda extra para realizar os sonhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Roberta fez questão de contar que, na primeira peça construída, uma blusa que foi dada à mãe como presente, ela queria fazer algo especial. “Eu tive medo enquanto fazia a blusa e até deu desespero, mas segui em frente, risquei o modelo no papel, fiz o desenho e medi o tamanho do pano. Depois cuidei do acabamento”, contou, sem esconder a timidez e o nervosismo por estar numa live. Questionada sobre os desafios e sobre quem a apoiou no primeiro momento, Roberta não titubeou e disse: “Segui a intuição!”.

Aprendizado constante

Carla fez questão de confirmar a dedicação da filha diante do novo negócio. “Por vezes, a vejo assistindo séries e desenhos e, quando vou verificar, ela já produziu algo novo”, reforçou a mãe, que não escondeu o orgulho de uma filha tão talentosa.

Para Carla, na verdade, o talento é resultado de outras características da empreendedora: a paciência, a observação e a curiosidade que a fazem buscar aprender sempre, seja acompanhando as avós ou buscando tutoriais na internet. “Beta é uma criança que possui muito cuidado com os mais velhos e os bebês. Ela via as avós fazendo crochê e pediu para aprender”, destacou.

A confecção das famílias de crochê é o novo projeto da dupla de empreendedoras (Foto: Reprodução)

A mãe revelou que, em todas as oportunidades que a garota tinha de estar com as avós, havia sempre o pedido de um ponto novo, além de linhas, agulhas e tudo que deixasse as peças produzidas mais bonitas. “Beta é muito perfeccionista e não se importa de desmanchar algo que não saia exatamente como ela quer. Isso, às vezes, me tira do sério, mas ela não se importa de refazer quantas vezes sejam necessárias”, gracejou.

Equilíbrio

Durante a conversa, Carla fez questão de destacar que, apesar do negócio estar crescendo e de se revelar uma fonte inesgotável de descobertas para elas, tudo é feito sem pressão e respeitando o tempo de Roberta para estudar, descansar e se divertir. “Em casa, não costumamos nos dispersar. Nossos momentos de lazer são muito caseiros, então produzir virou mais uma forma de estarmos juntas”, reforçou Carla, que, além de apoiar a iniciativa da filha, também exerce a função de gerente de negócios numa empresa de telefonia.

Carla fez questão de ressaltar que o negócio é realizado sem maiores pressões, mas com responsabilidade (Foto: Reprodução)

Ela também destacou que, sobre a jornada empreendedora da família, não há uma pressão financeira, visto que as atuações profissionais dos pais suprem qualquer necessidade maior que haja, mas que isso não implica em esquecer ou negligenciar as responsabilidades de empreender.

Na próxima semana, o programa ao vivo apresentará uma nova história inspiradora de empreendedorismo. O Empregos e Soluções é realizado sempre às quartas-feiras, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Os episódios ficam gravados para quem quiser acompanhar depois.