Carla Diaz e Arthur Picoli desmentem que estão namorando

Ao contrário do que foi noticiado pelo jornal Extra, os ex-participantes do BBB21 Carla Diaz e Arthur Diaz não estão juntos depois que saíram do reality, onde viveram um realacionamento conturbado. Segundo a matéria, a atriz teria sido vista saindo várias vezes da casa do educador físico tarde da noite.

As especulações aumentaram a partir da terça-feira (8), quando durante uma live com Gilberto, Pocah e Thais, Carla foi focalizada enquanto Arthur estava online. Ambos ficaram bem desconcertados e reacenderam a torcida dos fãs.

O ex-casal foi ao Twitter na tarde desta quinta-feira (10) negar a informação. "Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa e concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira", escreveu Carla Diaz. "Como a Carla disse, realmente conversamos e resolvemos não ficar juntos após o programa", completou Arthur.