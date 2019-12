Carla Perez e Xanddy comemoram os 18 anos de Camilly Victória

Carla Perez homenageou Camilly Victória no aniversário de 18 anos da filha. "Meu maior sonho, você realizou, sim, meu desejo era ser mãe, e de menina! Deus em sua infinita bondade, me presenteou com a mais bela filha!", escreveu a ex-loira do É o Tchan! ao publicar uma foto abraçada à filha no Instagram. Carla e o cantor Xanddy são pais ainda de Victor Alexandre, que tem 16 anos.

"Filha amorosa, respeitadora, talentosa... Ficaria horas e mais horas te enchendo de adjetivos bons! Mas, hoje quero apenas repetir, Camilly Victória, que eu TE AMOOOOOO tanto, que chega dói!", disse Carla.

Xanddy também escreveu sobre a filha. "Danou-se, agora eu sou pai de uma adulta! Parabéns, filha! Que o Senhor Jesus continue te abençoando muito e sempre seja sua direção! Te amo demais meu amor! Vamos celebrar", disse o cantor.

Carla e Xanddy comemoraram em outubro 18 anos juntos. Os dois fizeram uma longa viagem de 22 dias por Abu Dhabi, Dubai e as Ilhas Maldivas.