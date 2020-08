Carleto é vetado e desfalca o Vitória contra o Paraná

O Vitória jogará desfalcado na lateral esquerda diante do Paraná. Thiago Carleto sentiu um desconforto na coxa e foi vetado pelos médicos do clube para o jogo das 16h30 de sábado (29), no Barradão, contra o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense soma 11 pontos, quatro a mais que o Leão, que está na 9ª colocação.

Outro jogador que está fora do confronto é o zagueiro Gabriel Furtado. Titular na última quarta-feira (26), quando o Vitória foi eliminado pelo Ceará da Copa do Brasil, o defensor não foi relacionado por opção técnica. João Victor, que estava suspenso no torneio mata-mata, deve reassumir a posição ao lado do capitão Maurício Ramos. Wallace é a outra opção da posição na lista.

Com a ausência de Thiago Carleto, Rafael Carioca, que vinha jogado mais avançado, deve assumir a vaga na lateral esquerda. A peça de reposição entre os reservas será Leocovick, 21 anos, que era titular da equipe de aspirante nos jogos do Campeonato Baiano disputados antes da paralisação do campeonato em função da pandemia de coronavírus.

O atacante Alisson Farias ainda não está à disposição. Recuperado de lesão na coxa, ele está na fase de transição. Já o lateral direito Van, que também se recupera de lesão na coxa, correu em volta do gramado. Recém-contratado, o volante Lucas Cândido também não foi relacionado para o jogo contra o Paraná. Ele está recuperado do trauma no tornozelo e fez um trabalho físico à parte.

Confira os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Paraná:

Goleiros: César e Ronaldo;

Laterais: Jonathan Bocão, Léo, Leocovick e Rafael Carioca;

Zagueiros: João Victor, Maurício Ramos e Wallace;

Volantes: Fernando Neto, Guilherme Rend, Jean e Rodrigo Andrade;

Meias: Gerson Magrão, Dudu e Marcelinho;

Atacantes: Jordy Caicedo, Eron, Felipe Garcia, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Mateusinho e Vico.