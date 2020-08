Foto: Divulgação

Madalena Gonçalves, a dona Madá, está completando idade nova nesta sexta-feira (28). Do filho Carlinhos Brown, recebeu declaração nas redes sociais. “Tudo que faço é no desejo de orgulhá-la”, disse o artista baiano. Madalena mantém um restaurante no Candeal, em Salvador, que está passando por uma grande reforma supervisionada pelo próprio Brown, com seu talento tão ligado à estética.