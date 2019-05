Carlinhos Brown inspira coleção Safari Wave da Meninos Rei

Safari Wave. Este é nome da coleção de Inverno 2019 da Meninos Rei, que apostou no Animal Print para a estação. Com uma releitura própria, a marca utiliza a técnica artesanal patchwork (o que na tradução livre seria, em português, trabalho com retalhos) em tecidos africanos, criando, assim, peças personalizadas com mosaicos de tecidos.

Os clientes apaixonados pela marca dos irmãos Céu e Júnior Rocha podem esperar peças como jaquetas, que continuam com uma pegada mais street, porém com uma modelagem mais ampla, dando mais liberdade e conforto ao se vestir. Nas mesmas características, a coleção traz macacões e a alfaiataria, como blazers, calças mais slim e camisaria.

O Animal Print é a aposta da marca para a nova coleção (Foto: Genilson Coutinho)

A referência para a nova coleção da Meninos Rei foi o cantor e compositor baiano Carlinhos Brown, que tem usado peças da marca. O lançamento da Safari Wave não poderia ser em um lugar melhor. Um desfile será realizado no próximo sábado (11), às 19h, durante o Festival de Arte Urbana Candyall e Tal, realizado no Candyall Ghetto Square, no Candeal Pequeno de Brotas. Serão mais de 20 modelos na passarela, incluindo moradores do bairro.

Afro Fashion Day

A Meninos Rei existe há 5 anos no mercado e vem conquistando famosos e quem busca uma identidade autêntica ao se vestir. Com uma proposta de representatividade e originalidade, a marca não poderia ficar de fora do Afro Fashion Day e já participou de todas as cinco edições do projeto do CORREIO em celebração ao mês da consciência negra.

Para o Safari Wave, o modelo Daniel Reis foi convidado para estrelar a coleção. Ele foi um dos profissionais que estrelou a campanha do AFD em 2019. As fotos do mais novo lançamento da marca são assinadas por Genilson Coutinho.

