Carlinhos Brown ministra curso de percussão para 40 países

Carlinhos Brown o mago dos tambores ( Foto de Sergio Coimbra)

Primeiro músico brasileiro a receber o título de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e a fazer parte da Academia do Oscar, o cantor, compositor, multi-instrumentista e artista visual Carlinhos Brown lançará um curso na plataforma Domestika: Introdução à Percussão: Descubra a Magia dos Ritmos. O Cacique do Candeal ensinará o poder da percussão como instrumento, não só musical, mas de comunicação universal. Além de compartilhar sua trajetória e influências, Brown falará sobre o poder da comunicação percussiva através de uma viagem à sua ancestralidade, apresentando instrumentos de diversas partes do mundo. O curso, o primeiro de música da plataforma, também abordará temas como composição, arranjo e dicas de gravação e edição. E segundo Andrea Mota, da Pappou Art Ideia, responsável pela negociação do artista com a Dométrika, o curso será divulgado para mais de 40 países, e legendado para o inglês, espanhol, francês e alemão.





Márcia Short canta Angela Maria será no Dia das Mães

Marcia Short (Madson Silva/Canto do Galo Filmes)

Adiado devido às fortes chuvas que caíram na época em Salvador, o show Sapoti, de Márcia Short em homenagem a cantora Ângela, foi remarcado para 9 de maio, no Dia das Mães, às 17h, no canal da cantora no YouTube (marciashortoficial). Márcia faz releituras de canções de Ângela Maria e resgata clássicos do repertório de Sapoti, apelido da cantora homenageada, eleita Rainha do Rádio em 1954.

O projeto original, que estreou em 2013, com direção artística de Andrezão Simões e direção musical de Gerson Silva, recebeu a bênção de Ângela Maria e já contou com participação de outras artistas, como Ivete Sangalo e Margareth Menezes. Gerson Silva assume a direção musical, na adaptação para live, e Gil Alves é responsável pela direção artística da proposta de Andrezão Simões.





Lazzo comemora 40 anos com convidados

Lazzo Matumbi (Foto: Caio Lirio)

Uma das mais belas vozes do Brasil, o cantor e compositor Lazzo Matumbi vai comemorar seus 40 anos de trajetória artística com o lançamento, no final de maio, do nono disco da sua carreira, que tem como co-produtor musical o guitarrista Felipe Guedes. O álbum, intitulado ÀJÒ (lê-se AJÔ), vem sendo produzido desde 2016. Àjò é uma palavra de origem yorubá, cuja tradução para algumas etnias africanas significa “jornada”. O disco conta com as participações das cantoras Larissa Luz, Luedji Luna, do maestro Bira Marques e do rapper BNegão. A produção do projeto é da Giro Planejamento Cultural, em parceria com a produtora Júlia Maia. Enquanto o disco não chega, amanhã às 20h, tem live-show com grandes sucessos do artista, no Palco Virtual Itaú Cultural. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através do link https://bit.ly/3xtGr8h ou do site www.sympla.com.br.





Clipe Reúne J. Velloso e grupo Recôncavo Experimental

O cantor J. Velloso e o grupo Recôncavo Experimental, do baixista Gustavo Caribé lançam nesta quinta (29) o clipe da canção Egoísmo ou Amor, composta por Gustavo Caribé, J. Velloso e Mirella Medeiros. Contemplado pelo Prêmio Funarte RespirArte/2020, promovido pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), o clipe chega através do Selo Alá e a Altafonte e faz referências ao neorrealismo, corrente artística moderna de vanguarda surgida na Itália ao final da segunda guerra mundial, empenhada em criar uma arte voltada para a realidade.





TUM-TUM-TUM*

1 Juliana Ribeiro apresenta live-show Preta Brasileira no projeto SESC Sonoridades, sábado (01), às 19h, no youtube oficial do SESC Bahia: www.youtube.com/SescBahiaoficial. Aos 20 anos de carreira, a artista, compositora e historiadora estará acompanhada da banda completa, formada por Marcos Bezerra (direção musical e violões), Waguinho (bateria), Fabrício Cyem (baixo/backing vocal), Ricardo Costa (percussão), Rafael Bolota (percussão) e Vinicius Freitas (flauta/arranjos), Dinho Reis (piano e sanfona) e Vinicius Freitas (flauta e sax).

2 Arthur Nogueira e Hiran se juntaram no single Salvador. A faixa foi produzida por Ubunto, através da Xirê com distribuição da Believe. A canção, que passeia por metáforas e locais da capital baiana, ganhou células do samba reggae e um clima especialmente afrodisíaco. Um clipe dirigido por Geovane Peixoto, com imagens da capital baiana misturadas a projeções com os artistas acompanham o lançamento. A divulgação leva a assinatura de Jorge Velloso.

3 De volta aos 80 é o nome do show que a cantora Laurinha fará dia 8 de maio, a partir das 17h, no Instagram @laurinha_arantes e @parquedum. Ela promete um passeio pela música produzida no Brasil nos anos 80, assumindo o sobrenome de família e um repertório composto de grandes hits da época, gravados por artistas como Rita Lee, Chico Buarque, Tim Maia, Ronaldo Bastos, Cazuza, Gerônimo, Roberto Carlos, Hebert Viana, dentre outros. Participação de Samuel Borges.