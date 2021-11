Carlinhos Brown se apresenta no Grammy Latino 2021 com Gloria Estefan

A 22ª edição do Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira (18), em Las Vegas, nos Estados Unidos, contará com apresentações pra lá de ilustres de Carlinhos Brown, Anitta e Gloria Estefan. Entre as canções escolhidas para a ocasião, está “Magalenha”, uma composição de Brown considerada um marco da música brasileira.

“Essa 22ª edição da noite mais importante da música latina traz uma honra ainda maior para mim, que estarei dividindo o palco com a minha amiga Gloria Estefan, uma diva de quem sou fã admirado, uma das maiores forças de apoio à cultura latina, herdeira direta e afilhada de Celia Cruz. Muito feliz e muito agradecido por essa oportunidade”, celebra Carlinhos Brown, que completa: “O Grammy é uma celebração necessária, sobretudo em momentos mais duros como esses.”

Magalenha está entre as canções escolhidas para esse encontro. Reconhecida como uma composição que revolucionou a forma de produção musical e proporcionou uma nova visão sobre a música brasileira, essa composição de Carlinhos Brown ganhou inúmeras regravações desde que foi gravada pela primeira vez, em 1992, para o álbum Brasileiro, do músico Sérgio Mendes, com sua participação. Entre as mais recentes, está a de 2020, na voz de Glória Estefan, para o seu álbum Brazil 305.

Responsável por reposicionar a música percussiva no cenário nacional, Carlinhos Brown é nome fundamental para a música e a cultura brasileira e mundial. Ainda na juventude, se tornaria responsável por boa parte das revoluções musicais de sua época, compondo centenas de sucessos e criando a Timbalada, movimento musical que completa 30 anos em 2021. Ao longo de uma potente trajetória artística, consagrou-se por suas revitalizações rítmicas, tornando-se ainda o primeiro músico brasileiro intitulado Embaixador Ibero-Americano para a Cultura.

Em 21 edições já realizadas do Grammy Latino, o artista concorreu por mais de 10 vezes, ganhando em 2003 pelo disco Tribalistas e em 2004 com o álbum Carlinhos Brown é Carlito Marrón. Entre os diversos prêmios recebidos em toda carreira, destacam-se ainda um Prêmio Goya recebido em 2005 pela Academia de Cinema da Espanha, pela canção Zambie Mameto, do documentário O Milagre do Candeal, além do troféu entregue em reconhecimento à sua atuação como arte-educador pela ISME - Sociedade Internacional de Educação Musical. Em 2012 recebeu indicação ao Oscar pela canção Real in Rio, do filme de animação Rio, e em 2018 passou a integrar a Academia do Oscar.