Carlinhos Maia assume erro em briga com Whindersson Nunes e chora em vídeo

De volta ao Instagram após protagonizar uma briga com Whindersson Nunes, o influenciador digital Carlinhos Maia utilizou a rede social para fazer um breve desabafo e pedir desculpas ao colega e seus seguidores pelo ocorrido. Em uma série de vídeos publicados na ferramenta "stories" no fim da noite dessa terça-feira, 28, o marido de Lucas Guimarães falou sobre homofobia sofrida na infância e revelou uma tentativa de reaproximação com o humorista.

"Passamos esses dias conversando. Entendi muita coisa dele e acho que ele entendeu muita coisa minha. É um menino do bem, de luz, que está se recuperando e vai trazer ainda mais sorrisos pra todo mundo. É um cara fantástico, que não merecia estar passando por isso. Vai se recuperar e vai ficar bem", disse.

Na sequência, Carlinhos aproveita para pedir perdão ao colega pelos erros cometidos, afirmando que não tinha intenção de ofender ninguém, muito menos Whindersson ou sua esposa. "Acreditem ou não. Eu não preciso fazer mal a ninguém, nem com palavras e nem com gestos. Errei como ser humano que explode e que dá atenção para coisas que não é para dar", afirmou.

Já sobre as alegações de Whindersson sobre algumas atitudes de Carlinhos que teriam abalado a relação dos dois durante as gravações da série "Os Roni", o influenciador digital revelou que os dois costumavam a sentar para conversar e colocar o que os incomodava pra fora. "Ele contava o lado dele, falava que ia mudar. A gente sentando e falando: 'cara, não precisa disso'. Umas besteiras, coisas da gente e eu comecei a dar um afastada", finalizou.

Entenda a briga

Na última quinta-feira, 23, Carlinhos Maia, em entrevista exclusiva para o colunista Leo Dias, revelou o motivo pelo qual Whindersson Nunes teria desistido de ser padrinho de seu casamento, acontecido na terça-feira, 21, em Alagoas. Na conversa, o humorista afirmou que a esposa do colega, a cantora Luisa Sonza, não ia com sua a cara e por isso os dois cancelaram a participação.

Se defendendo das acusações, Whindersson rebateu o colega, afirmando que não se sentia mais tão próximo dele e alegou, indiretamente, que Carlinhos o teria tratado mal durante gravação de um filme.

Com toda a repercussão, o influenciador digital começou a perder seguidores drasticamente em suas redes sociais e optou por desativá-las. Pouco antes, ele chegou a pedir desculpas, alegando que a "guerra" entre os dois terminaria em paz e que continuaria "sendo fã" do colega. As informações são do jornal O Povo.