Carlinhos Maia revela que sofreu abusos sexuais na infância

O humorista Carlinhos Maia foi o convidado do programa PodCats, no YouTube. No canal, o ex-marido Lucas Guimarães, que está substituindo a influenciadora Virginia Fonseca, questionou o ex-companheiro sobre os abusos sexuais que Carlinhos sofreu na infância.

Segundo o empresário, a mãe tinha uma vendinha para vender vários doces. No entanto, homens mais velhos que fingiam que iam comprar no local, começaram a abusá-lo quando ainda era criança.

"Eles ameaçavam: 'Se você contar a alguém, vou dizer ao seu pai que você faz isso com a gente'. Eu tive fases felizes na infância, mas essas [outras] fases... eu só fui contar sobre isso depois de muito tempo", disse.

Carlinhos ainda contou que tem contato com os abusadores e que lembra, vagamente, de episódios onde estava sendo abusado por quatro homens ao mesmo tempo, mas por ser criança e pobre, preferia ficar calado para não acontecer algo ruim com a família.

"São pessoas que, inclusive, eu até vejo quando vou na vila. Gente que é casada. […] Oxe, eu tenho episódios, assim, na [minha] cabeça, de ser quatro pessoas [praticando os abusos]. Real. Sem mentira. Isso não é pra comover ninguém, não, porque isso não é história bonita de comoção", comentou.