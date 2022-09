Carlinhos Maia se afasta da web após piora na síndrome do pânico

O influenciador Carlinhos Maia, contou para os mais de 26 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira (15), que sofre de síndrome do pânico e que precisava se afastar das redes sociais por um tempo. De acordo com o humorista, ele lida com a situação há alguns anos, mas piorou após o roubo em seu apartamento de luxo, em Maceió, Alagoas.

"Agora vou tirar um tempo para mim, porque não estou 100% (... ) Vou tirar esses dias para ficar tranquilo, para me recuperar, para ficar 100% e aí a gente volta com tudo (...) Tenho síndrome de pânico há muitos anos já, não fico falando toda hora para vocês. E desde o negócio do assalto, isso aumentou", explicou nos stories.

O famoso, em 2021, contou durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda. que tem sofrido com a doença desde que começou a sofrer ataques virtuais sobre sua vida pessoal, como o seu casamento com Lucas Guimarães.

"Nunca falei disso, inclusive. Tive uma síndrome do pânico pesadíssima logo após meu casamento. Dei uma pirada, de ficar assustado com tudo, de não sair de casa. Quando você recebe muitas críticas, você sempre acha que, em qualquer momento, alguém vai fazer alguma coisa com você. Ficava me tremendo dentro de casa, não dormia, foi uma fase bem ruim da minha vida. Foram alguns meses bem pesados. Perdi 12 quilos", detalhou.

A síndrome do pânico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atinge entre 2% a 4% da população. O problema ocorre quando pessoas que já têm transtorno de ansiedade, não trata a doença e acaba provocando um evento estressante, que pode durar de 5 a 20 minutos, ou simplesmente, por horas.